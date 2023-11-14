Турция рекордно нарастила импорт российской нефти

Согласно данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), ожидается, что объем импорта нефти марки Urals в ноябре превысит 1,4 млн тонн, достигнутых в октябре, и превзойдет рекордное значение в 1,43 млн тонн, установленное в октябре 2022 года.

LSEG указывает, что с 1 по 15 ноября из российских портов в Турцию было отправлено более 800 тыс. тонн нефти Urals в день, что на 200 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом октября.

Повышение импорта российской нефти в Турцию началось после заключения соглашения между нефтеперерабатывающим заводом STAR и российской компанией «Лукойл» о закупках нефти Urals. Это соглашение позволило Турции увеличить импорт более дешевой российской нефти.