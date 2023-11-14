Убит один из лидеров ХАМАС
Вице-спикер Палестинского законодательного совета (парламента) Ахмед Бахар умер в Газе от полученных ранений. Об этом сообщило агентство Maan.
По его данным, Бахар являлся членом руководства движения ХАМАС.
Информации о том, где и когда вице-спикер палестинского парламента получил ранения, оказавшиеся для него смертельными, агентство не привело.
Бахар также преподавал в Исламском университете сектора Газа.
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