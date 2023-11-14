Председатель Госкомитета: Ветеранам платят 80 манатов, это более чем достаточно

В Азербайджане могут повысить размер пенсии ветеранам войны, которая сейчас составляет 80 манатов, заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишев.

Он отметил, что эти вопросы рассматриваются ежегодно «в рамках возможностей» бюджета.

«Не исключено, что они будут рассмотрены и с расчетом на будущий год, в том числе будет обсужден вопрос увеличения размера пенсии ветеранам войны.

Но мы не считаем целесообразной увязку суммы пенсии ветеранам войны с коммунальными, транспортными расходами. В 2019 году пособие на коммунальные и транспортные расходы было отменено и была учреждена пенсия в размере 80 манатов.

Но опять же, если мы хотим сравнить это с коммунальными расходами, то, согласно данным Государственного комитета по статистике за 2022 год, расходы на воду, свет, газ и другие виды топлива в составе потребительских расходов составляют примерно 27 манатов 17 гяпиков, на транспорт - 21 манат 85 гяпиков, на связь - 11 манатов 20 гяпиков, а в целом на 1 человека - 60 манатов 22 гяпика, так что сумма нынешней пенсии превышает указанные расходы на 33 процента», - сказал Мамишев.