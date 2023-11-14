Рёпке говорит, что операция в Запорожской области летом-осенью 2023 года оказалась менее успешной для Украины, так как российские войска возвели мощные укрепления, известные как «линия Суровикина», протяженностью около 200 км и глубиной 20 км. Несмотря на значительные усилия и потери, ВСУ смогли продвинуться лишь на несколько километров, а 98% оккупированной территории на юге Украины по-прежнему находятся под контролем России.

Рёпке также выразил свои опасения по поводу снижения поддержки Украины со стороны Запада: «Сейчас я вижу наибольшую угрозу в том, что поддержка Запада падает. Мы видим тренд на это и ошибочное представление о том, что Украина должна вести переговоры с Россией. Но россияне не хотят переговоров. Со стороны россиян нет предложения о переговорах, которое подразумевало бы сохранение Украины на карте. Тот, кто думает, что россияне будут довольствоваться аннексированными территориями Херсонской и Запорожской областей, тот ничему не научился за последние 20 месяцев», — резюмирует он.