Президенту Грузии запреты нипочем

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается прекращать свои зарубежные визиты, несмотря на запреты со стороны правительства.

«Угрозы всегда есть. Они, возможно, могут найти что-нибудь другое, но одно остается без вопроса, что я не прекращу путешествия», - заявила Зурабишвили в интервью французской газете Le Monde.

Отвечая на вопрос, почему она так и не приехала в Киев, президент Грузии сообщила, что она неоднократно получала приглашения посетить этот город, но из-за процедуры импичмента глава государства предпочла посещать европейские страны и воздержаться от поездок в такие места, которые напрямую не связаны с евроинтеграцией Грузии.

Ранее Конституционный суд Грузии признал, что Зурабишвили нарушила закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что стало причиной для процедуры импичмента. Парламент не смог довести процедуру импичмента до конца и провалил его из-за нехватки голосов. Спустя некоторое время Зурабишвили вновь отправилась за границу.