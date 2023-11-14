Россия готовится воевать с западными самолетами

Россия обеспокоенно готовится к поставкам западных истребителей Украине. Сейчас ВС России ускорили интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Минобороны Великобритании в своей сводке.

Как отметили в ведомстве, Москва, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SA-21 (C-400). Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета. Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной западных боевых самолетов.