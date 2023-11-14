Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 15:01

В истории человеческой цивилизации существовало немало географических точек, которые люди называли «перекрестками мира». Что объяснимо, ведь на каких-то этапах истории тот или иной город, а то и целая страна становились своеобразными точками пересечения торговых путей, религиозных паломничеств, массовых переселений… И вот недавно «перекрестком мира» вдруг стали называть Армению, что всерьез озадачило историков и географов. И в самом деле, какие пути пересекались на территории этой страны? И что, собственно, имели в виду ереванские авторы этой метафоры?

Ответ на эти вопросы дал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян, представивший в Тбилиси на международном форуме «Шелковый путь» детали разработанного его правительством проекта «Перекресток мира». Честно отметив, что за последние три года тема разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе была одним из самых обсуждаемых вопросов (но умолчав, что инициатором этой темы был исключительно Азербайджан), Пашинян гневно отмел обвинения в интригах и деструктивных действиях, приписываемых в этой связи армянскому руководству. После чего подчеркнул, что проект «Перекресток мира» создает визуальную картину того, чего на самом деле хочет Армения, и в этом, собственно, и заключается его глубокий политический смысл. «Все это время велись различные разговоры о коридоре, - отметил Пашинян, старательно избегая прилагательного «Зангезурский». – Однако мы ввели в эту идею такие параметры, исключительно вокруг которых и вели обсуждения, а также выражали свою позицию».

Одним из таких параметров, по словам Пашиняна, являются гарантии защиты транспортного коридора, то есть наличие мощного военного потенциала для обеспечения его безопасности, которого у Армении нет и которым, по словам Пашиняна, располагают всего несколько стран в мире. Что, с точки зрения армянского руководства, привело к необходимости более широко подходить к концепции надежной защиты. Словом, армянский проект «Перекресток мира» – это о безопасности. Такова в сжатом виде «визуальная конкретика» Никола Пашиняна. Ну, а дальше премьер-министр Армении, как обычно, прошелся по России. Возможно, он предполагал сделать это в форме тонкого намека, но вышло грубовато. «Мы всегда всем вокруг грозили пальцем, - сказал премьер-министр Армении. - А когда нас спрашивали, за счет чего мы грозим пальцем, мы отвечали: «А вы что, не знаете, кто за нашей спиной стоит?» Но пришел момент, когда это должно было проявиться, и нам заявили, что не могут нам ничего сказать».

Следующим объектом аллегорий Пашиняна стал Зангезурский коридор. Отметив, что сегодня в мире безопасность обеспечивается в том числе коммуникациями, экономикой, культурой и взаимозависимостью, в чем, собственно, и заключается суть проекта «Перекресток мира», премьер-министр перешел на рассуждения о крайне выгодном географическом расположении Армении, пользу из которого до сих пор извлекали только «другие». И вот теперь, по словам Пашиняна, это, наконец, предстоит сделать самим армянам. В этот момент в уверенной речи армянского премьера отчетливо слышались интонации заместителя секретаря бюро по вопросам Европы и Евразийского региона Госдепа Джеймса О’Брайена. Того самого О’Брайена, который на днях заверил членов Палаты представителей Конгресса США, что правительство Армении прилагает все усилия для реформ и диверсификации своих отношений в политической, экономической, энергетической сферах. И особенно в трансатлантическом направлении, что, соответственно, обязывает Конгресс США помочь армянскому народу и защитить интересы Армении. Как и следовало ожидать, в общении с представителями Азербайджана и Турции заместитель секретаря бюро Госдепартамента США ничего похожего не рассмотрел. Мало того, напомнив конгрессменам о резолюции 907, Джеймс О’Брайен призвал Азербайджан добиваться реального прогресса в мирном процессе, что очень важно, прежде всего, в экономическом плане. По словам высокопоставленного американского дипломата, Центральная Азия ищет новые маршруты для своих товаров, которые, по мнению О’Брайена, могут проходить и по югу, через Армению.

«Применение силы в данном случае абсолютно неприемлемо, - подчеркнул О’Брайен. - Транзитный коридор, который будет построен при участии и с согласия Армении, может вызвать огромный экономический бум для стран региона, а также на мировых рынках, которые будут иметь доступ к перевозимым через него товарам». Если же, пригрозил О’Брайен, коридор будет открыт с применением силы или с участием Ирана, то он встретит «очень сильное противодействие», а сама эта инициатива «не увенчается успехом». После столь явных угроз в адрес Азербайджана, который после трехлетнего отказа Армении выполнять условия Соглашения 10 ноября 2020 года решил проложить транспортный коридор через территорию Ирана, остается лишь спросить: какие именно политические отношения на Южном Кавказе хотят выстраивать Соединенные Штаты? Неужели вокруг оси Россия – Иран как основных игроков бенефициаров региональной безопасности? Словом, становится понятно, какая именно судьба, озвученная в пафосной презентации Николом Пашиняном проекта «Перекресток мира», уготована Зангезурскому коридору: силу Азербайджану применять нельзя, создавать стратегический коридор через Иран тоже нельзя – только через Армению! Да и то исключительно на условиях Еревана.