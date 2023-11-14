В Баку судят бизнесмена-иностранца

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бизнесмена Адхама Мухаммеда аль-Убейди, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Рассмотрение дела назначено на 9 декабря.

Напомним, законному представителю ООО Narginer RR, действующего в Азербайджане, Адхаму Мухаммеду аль-Убейди предъявлено обвинение по статье 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) УК Азербайджана.

Потерпевшим по уголовному делу признан житель Баку Садиг Рагимов.