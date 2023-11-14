Специалист Минздрава об опасности гепатита А

Вирус гепатита А, известный в народе как желтуха, встречается в основном в осенне-зимние месяцы, заявил специалист Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов, комментируя вспышку данного вируса среди школьников в Мингячевире.

По словам врача, данный вирус чаще всего поражает детей и подростков.

«Заражение вирусом происходит в результате контакта с водой, пищей, содержащей возбудителя, и предметами, к которым прикасается инфицированный», - сообщил Эйвазов. По его словам, вакцинация против вируса гепатита А может проводиться массово среди детей только в особых случаях, например, во время эпидемических вспышек на основании решения Минздрава: «Вакцина от гепатита А не включена в утвержденный в Азербайджанской Республике «Национальный календарь прививок» из-за низкой заболеваемости и экономической неэффективности».

По словам специалиста, меры борьбы с инфекцией включают усиление санитарно-гигиенического контроля за источниками воды и пищевых продуктов, выявление, изоляцию инфицированных людей и установление эпидемиологической связи между ними, определение источника заражения и т. д.

«Обычно проводимые мероприятия эффективны, позволяют свести к минимуму количество случаев заражения за короткий промежуток времени. Помимо вакцины, чувствительным людям также может быть предложен человеческий иммуноглобулин после контакта (с источником вируса). Что касается гепатита В, то в нашей стране все новорожденные вакцинируются по указанному календарю прививок. По статистическим данным, показатели охвата детей этой вакциной в нашей стране очень высоки. Антибиотики при вирусных гепатитах не показаны, их можно назначать только при бактериальных осложнениях заболевания», - заключил Эйвазов.