Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что судьба заложников, захваченных 7 октября ХАМАС, в настоящее время неизвестна, потому что переговоры об их освобождении больше не ведутся.

«Насчет ситуации [с заложниками], она нам неизвестна. Несмотря на все просьбы, ХАМАС не представил даже список тех, кто находится у них, в каком они состоянии, живы ли они. Что там происходит, мы не знаем, поэтому вести какие-то переговоры, не зная, о чем ты разговариваешь, это очень тяжело», — цитирует посла Интерфакс.

«У нас сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил их по своей инициативе», — сказал Бен-Цви, добавив, что Израиль настаивает на освобождении всех заложников и не считает правильным выпускать их группами.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС готовы освободить женщин и детей, оказавшихся в их руках. В обмен ХАМАС требовал освобождения пленных, топливо и дополнительную гуманитарную помощь.

В воскресенье палестинские официальные лица сообщили Reuters о приостановке переговоров после атаки израильских военных на больницу «Аш-Шифа». Израиль пока не давал официального согласия даже на непрямые переговоры, которые тем не менее проходили в Катаре.