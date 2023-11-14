Чингиз Абдуллаев предложил выдвинуть Ильхама Алиева на Нобелевскую премию

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев предложил выдвинуть кандидатуру президента Азербайджана Ильхама Алиева на Нобелевскую премию мира. С таким предложением писатель выступил на конференции под названием «Уроки пути, ведущего к Нобелевской премии: мифы, трудности, успехи и вызовы».

«Барак Обама ничего не делал, а ему дали премию. Мы же в справедливой войне не причинили вреда ни единому ребенку или женщине. В мире сейчас продолжаются войны, на руках факты гибели тысячи детей и мирных жителей. Но мы освободили свои земли, не ранив ни одной женщины или ребенка. Все это – результат политики Ильхама Алиева», - растрогался Абдуллаев.