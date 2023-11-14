Израиль и ХАМАС в шаге от прекращения огня

Израиль и ХАМАС могут договориться о трехдневном прекращении огня с освобождением 50 заложников с обеих сторон, сообщили источники телеканалам Al Arabiya и Al-Hadath.

Источники также сообщили о согласии Израиля на ввоз ограниченного количества топлива в сектор Газа под наблюдением ООН в рамках соглашения. Источники добавили, что на Израиль оказывается американское давление с целью заставить его согласиться на сделку.