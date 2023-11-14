Чемпиону Азербайджана оторвало кисть

Инцидент произошел в помещении дома по улице Чкалова, 27 в Буйнакске. В результате взрыва у Османова оторвало кисть левой руки. Пострадавший был немедленно доставлен в буйнакскую больницу.

Гамзат Османов известен как чемпион Азербайджана по вольной борьбе 2013 года и в настоящее время занимает должность заместителя главы администрации Буйнакска.