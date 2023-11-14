Азербайджан в ближайшие дни начнет экспорт в Россию продукции птицеводческих хозяйств, в основном пищевых яиц. По этому поводу достигнута соответствующая договоренность, сообщил председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли после осмотра лабораторий Азербайджанского института пищевой безопасности совместно с руководителем Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

По его словам, система контроля безопасности пищевых продуктов на уровне промышленного птицеводства в Азербайджане соответствует международным стандартам.

Глава «Россельхознадзора» Сергей Данкверт в обращении к журналистам подчеркнул, что лабораторная система в АИБП организована профессионально. Наряду с этим он отметил, что соответствующие экспертизы проводятся на высоком уровне.