В Азербайджане создана новая служба
При Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод. Об этом информирует сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по обеспечению деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Согласно указу, утверждены "Положение о Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана" и "Структура Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана". На базе Управления гидрогеолого-мелиоративной службы и контроля за использованием и охраной вод Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создана Служба государственного контроля за использованием и охраной вод.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.