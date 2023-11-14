В России ЛГБТ может стать «экстремистским движением»
Минюст России подал в Верховный суд заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории страны, передают российские СМИ.
«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, (…) выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», – утверждает Минюст.
Верховный суд рассмотрит иск 30 ноября.
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