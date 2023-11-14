После феерической победы сборной Азербайджана над Швецией (3:0) во вчерашнем отборочном матче чемпионата Европы-2024 президент АФФА Ровнаг Абдуллаев пообщался с представителями СМИ.

«Это переломный момент. Вы знаете, что и наш чемпионат проходит интересно. Нет явного лидера и аутсайдера. Думаю, что сегодняшняя игра – результат этого.

После этой победы каковы шансы Джанни Де Бьязи остаться на посту главного тренера? Пока это не обсуждаем. Это работа Исполкома АФФА.

Вместо того чтобы хоронить Де Бьязи, лучше пожелаем ему успеха. Чтобы и в последнем матче с Бельгией была хорошая игра. Поэтому прошу быть более осторожными.

Результат матча с Бельгией может определить дальнейшую судьбу Де Бьязи в сборной Азербайджана? Да. Все может быть. Давайте так: в первую очередь пожелаем команде удачи, чтобы она с таким же настроением и с таким же желанием поборолась против Бельгии. И давайте не задавать таких вопросов, чтобы наши футболисты их не слышали».

Ну и напоследок у Ровнага Абдуллаева спросили: «В марте будут выборы президента АФФА. Вы останетесь на своем посту?»

На это глава Ассоциации ответил так: «Посмотрим. До марта еще надо дожить».