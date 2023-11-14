Ровнаг Абдуллаев хочет остаться президентом АФФА. Оставят ли? ВИДЕО
После феерической победы сборной Азербайджана над Швецией (3:0) во вчерашнем отборочном матче чемпионата Европы-2024 президент АФФА Ровнаг Абдуллаев пообщался с представителями СМИ.
«Это переломный момент. Вы знаете, что и наш чемпионат проходит интересно. Нет явного лидера и аутсайдера. Думаю, что сегодняшняя игра – результат этого.
После этой победы каковы шансы Джанни Де Бьязи остаться на посту главного тренера? Пока это не обсуждаем. Это работа Исполкома АФФА.
Вместо того чтобы хоронить Де Бьязи, лучше пожелаем ему успеха. Чтобы и в последнем матче с Бельгией была хорошая игра. Поэтому прошу быть более осторожными.
Результат матча с Бельгией может определить дальнейшую судьбу Де Бьязи в сборной Азербайджана? Да. Все может быть. Давайте так: в первую очередь пожелаем команде удачи, чтобы она с таким же настроением и с таким же желанием поборолась против Бельгии. И давайте не задавать таких вопросов, чтобы наши футболисты их не слышали».
Ну и напоследок у Ровнага Абдуллаева спросили: «В марте будут выборы президента АФФА. Вы останетесь на своем посту?»
На это глава Ассоциации ответил так: «Посмотрим. До марта еще надо дожить».
Между тем, по имеющейся информации, бывший президент SOCAR, а с 2022 года заместитель Микаила Джаббарова в Министерстве экономики, хочет остаться на президентском посту в АФФА.
Более того, по сведениям Sport24.az, полученным из достоверных источников, «яркая победа над Швецией напрямую повлияла на футбольное будущее Ровнага Абдуллаева». Сайт сообщает, что «после вчерашней игры в верхах было принято решение оставить нынешнего главу АФФА еще на четыре года».
Будет ли так на самом деле – узнаем в первые месяцы следующего года, когда должна состояться Отчетно-выборная конференция АФФА.
Напомним, Ровнаг Абдуллаев возглавляет Ассоциацию с 2008 года. За эти годы футбольные сборные Азербайджана ни в одной возрастной категории не добились каких-либо ощутимых успехов.