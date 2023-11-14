Антикоррупционная операция в Службе развития лесов

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Службе развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Задержаны заведующий сектором Службы развития лесов Садыг Салманов, директор Загатальского регионального центра Рашад Махмудов и другие должностные лица.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Будет предоставлена дополнительная информация.