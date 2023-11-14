Антикоррупционная операция в Службе развития лесов
Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Службе развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Задержаны заведующий сектором Службы развития лесов Садыг Салманов, директор Загатальского регионального центра Рашад Махмудов и другие должностные лица.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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