Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:35

Как уже сообщал haqqin.az, официальный МИД Азербайджана охарактеризовал тезисы выступления О`Брайена как "односторонние, предвзятые, необоснованные и неприемлемые...", объявив в ответ мораторий на визиты в Баку американских представителей высокого уровня. И дело даже не только в том, что выступление высокопоставленного американского дипломата вскрыло какие-то новые для американской внешней политики манипуляции и разночтения – к этому в Азербайджане давно уже привыкли. Но, как правило, такие публичные скандалы легко сглаживались последующими умиротворяющими заявлениями, звучавшими из Вашингтона на более высоком уровне.

А вот последует ли со стороны США такой же "шаг назад" на сей раз, предугадать трудно... Пока же, анализируя отдельные элементы антиазербайджанского дискурса на Западе, можно говорить о складывающейся тенденции, в рамках которой Лондон и Париж предлагают Еревану переключиться в вопросах обустройства границы с Азербайджаном и общей безопасности территории на евроатлантический центр, а в адрес Баку шлют сигналы "умерить амбиции", вплоть до отказа от проектов новых транспортных коридоров в Иран, включая Зангезурский. МИД Азербайджана оперативно отпарировал, указав в ответ, что у Баку "есть суверенное право договариваться с соседними странами о транспортных артериях, включая соглашение с Ираном о магистральных коммуникациях в Нахчыванскую автономию". Перепалка на треке Баку – Вашингтон, видимо, коснулась и платформы развития "3+2". Во всяком случае, в заявлении МИД Азербайджана указано, что "на этом фоне официальный Баку подтверждает, что формат "3+2" (Азербайджан, Армения, Турция, Россия и Иран) является приоритетом для безопасности региона, и любые комментарии, подрывающие эти усилия, неуместны".

Ну а теперь на контрасте посмотрим, какие тенденции превалируют в Армении. Одна из главных - Ереван в более мягких формулировках, но последовательно продолжает углублять свои расхождения с Москвой. Как считают эксперты, выступая с критическими заявлениями в адрес ОДКБ, Армения вроде бы ничем не рискует. И ссылаются на Узбекистан, который дважды за постсоветскую историю приостанавливал членство в этой организации, а теперь стал едва ли не ключевым партнером России в Центральной Азии. Тем не менее контекст-то везде разный! Одно дело самостоятельные маневры Ташкента в период Ислама Каримова, любившего поэкспериментировать с внешнеполитическими инициативами, и совсем другое – стратегический союзник с неустойчивыми границами, к тому же субъект, глубоко вовлеченный в российские интересы на Южном Кавказе.

Словом, если бы это касалось только ОДКБ, можно было не обращать внимание на антироссийскую риторику Еревана. Но таких "заусениц" становится все больше - от трений по поводу нового посла Армении в Москве до ратификации Ереваном Римского статута. Для ряда наблюдателей возник удивительный парадокс: с одной стороны, Азербайджан, который все больше дрейфует в сторону флангового пространства общих для России, Турции и Китая противоречий с США (от вопросов безопасности в Украине до будущего Палестины) и потенциально формирует с державами Евразии один военно-политический лагерь, с другой стороны, Армения – действительный член военного союза ОДКБ, которую все однозначнее тянет в сторону Североатлантического лагеря. Здесь нельзя не обратить внимание на тот факт, что столь рыхлая сепарация на границах геополитических блоков грозит стать нормой, при которой небольшие государства могут анонсировать какие-то радикальные решения, при этом сохраняя для себя варианты отступлений от кризиса на умеренные или привычные для партнеров позиции.