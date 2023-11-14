Кризис между Баку и Вашингтоном: не вызов, а маневр наша аналитика
Как уже сообщал haqqin.az, официальный МИД Азербайджана охарактеризовал тезисы выступления О`Брайена как "односторонние, предвзятые, необоснованные и неприемлемые...", объявив в ответ мораторий на визиты в Баку американских представителей высокого уровня.
И дело даже не только в том, что выступление высокопоставленного американского дипломата вскрыло какие-то новые для американской внешней политики манипуляции и разночтения – к этому в Азербайджане давно уже привыкли. Но, как правило, такие публичные скандалы легко сглаживались последующими умиротворяющими заявлениями, звучавшими из Вашингтона на более высоком уровне.
А вот последует ли со стороны США такой же "шаг назад" на сей раз, предугадать трудно...
Пока же, анализируя отдельные элементы антиазербайджанского дискурса на Западе, можно говорить о складывающейся тенденции, в рамках которой Лондон и Париж предлагают Еревану переключиться в вопросах обустройства границы с Азербайджаном и общей безопасности территории на евроатлантический центр, а в адрес Баку шлют сигналы "умерить амбиции", вплоть до отказа от проектов новых транспортных коридоров в Иран, включая Зангезурский.
МИД Азербайджана оперативно отпарировал, указав в ответ, что у Баку "есть суверенное право договариваться с соседними странами о транспортных артериях, включая соглашение с Ираном о магистральных коммуникациях в Нахчыванскую автономию".
Перепалка на треке Баку – Вашингтон, видимо, коснулась и платформы развития "3+2". Во всяком случае, в заявлении МИД Азербайджана указано, что "на этом фоне официальный Баку подтверждает, что формат "3+2" (Азербайджан, Армения, Турция, Россия и Иран) является приоритетом для безопасности региона, и любые комментарии, подрывающие эти усилия, неуместны".
Ну а теперь на контрасте посмотрим, какие тенденции превалируют в Армении.
Одна из главных - Ереван в более мягких формулировках, но последовательно продолжает углублять свои расхождения с Москвой. Как считают эксперты, выступая с критическими заявлениями в адрес ОДКБ, Армения вроде бы ничем не рискует. И ссылаются на Узбекистан, который дважды за постсоветскую историю приостанавливал членство в этой организации, а теперь стал едва ли не ключевым партнером России в Центральной Азии.
Тем не менее контекст-то везде разный!
Одно дело самостоятельные маневры Ташкента в период Ислама Каримова, любившего поэкспериментировать с внешнеполитическими инициативами, и совсем другое – стратегический союзник с неустойчивыми границами, к тому же субъект, глубоко вовлеченный в российские интересы на Южном Кавказе.
Словом, если бы это касалось только ОДКБ, можно было не обращать внимание на антироссийскую риторику Еревана. Но таких "заусениц" становится все больше - от трений по поводу нового посла Армении в Москве до ратификации Ереваном Римского статута.
Для ряда наблюдателей возник удивительный парадокс: с одной стороны, Азербайджан, который все больше дрейфует в сторону флангового пространства общих для России, Турции и Китая противоречий с США (от вопросов безопасности в Украине до будущего Палестины) и потенциально формирует с державами Евразии один военно-политический лагерь, с другой стороны, Армения – действительный член военного союза ОДКБ, которую все однозначнее тянет в сторону Североатлантического лагеря.
Здесь нельзя не обратить внимание на тот факт, что столь рыхлая сепарация на границах геополитических блоков грозит стать нормой, при которой небольшие государства могут анонсировать какие-то радикальные решения, при этом сохраняя для себя варианты отступлений от кризиса на умеренные или привычные для партнеров позиции.
Азербайджан в данный момент маневрирует в связи с арабо-израильским конфликтом примерно так же, как в отношении российско-украинской войны. Стратегические и даже системные отношения с Израилем и Россией ничуть не мешают Баку одновременно оказывать помощь Украине и Палестине. В частности, уже принято решение о строительстве в Палестине школы, возможно, за счет Фонда Гейдара Алиева или взноса Баку по линии донорских программ ООН и, возможно, Организации исламского сотрудничества. В Украину же Баку периодически поставляет гуманитарные грузы, сетевые трансформаторы и горюче-смазочные материалы. При этом товарооборот товаров и услуг Азербайджана с Россией составил по итогам января-октября 2023 года 3 миллиарда 443 миллиона долларов, увеличившись на 20 процентов по сравнению с показателями десяти месяцев 2022 года...
Не имеет принципиального значения, какой из геополитических лагерей – устоявшийся Атлантический – или формирующийся Евразийский победит в первой глобальной гибридной войне XXI века. Во всяком случае, для Азербайджана это точно не важно.
Бросить прямой вызов США, как это сделала Россия, Баку, естественно, не может. Главным образом потому, что такое решение полностью лишено рационального смысла. А вот в корректной форме и по делу публично осадить Вашингтон, чтобы он считался с интересами Азербайджана, – это уже существенный внешнеполитический капитал, который можно использовать при любых раскладах.
Вот почему резкость Азербайджана в отношении США – это не столько даже "автоматическая" ответная реакция на американские выпады, сколько способ маневрирования в мире повсеместно возникающих конфликтов, в чем Азербайджан явно преуспел.