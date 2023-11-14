Программа тренингов, специально разработанная для студентов с особыми знаниями и навыками, включала в себя такие темы, как инфраструктура мобильной связи, мобильная технология пятого поколения, Интернет вещей, машинное взаимодействие и современные коммуникационные технологии.

Для развития в Азербайджане местных ИТ-профессионалов мобильный оператор Nar проводит регулярные тренинги в Техническом Университете (AzTU). На этот раз тренинги прошли в GSM лаборатории Nar в AzTU.

Созданные опытной технической командой Nar тренинги направлены на то, чтобы помочь студентам учиться у практиков отрасли, делиться с ними своими знаниями. Более того, студенты получили прямую возможность получить представление о своей будущей карьере от технических экспертов Nar.

Стратегическое партнерство между Nar и AzTU, подкрепленное меморандумом, длится уже более десяти лет. В соответствии с этим меморандумом GSM лаборатория Nar в AzTU обеспечивает возможность студентам изучать мобильные коммуникационные устройства на территории университета.

Nar стремится оснастить студентов, изучающих ИТ и технические дисциплины, необходимыми навыками для успешной карьеры в азербайджанском рынке телекоммуникаций. Эта цель достигается путем предоставления технической поддержки и обмена практическими знаниями.

Дополнительную информацию о проектах Nar можно найти на сайте nar.az/projects.