Зубы дракона появились на границе Эстонии и России

На мост, соединяющий Нарву и Ивангород, со стороны Эстонии привезли так называемые зубы дракона — бетонные конструкции пирамидальной формы, которые используются в противотанковых заграждениях. Фото грузовика с зубами дракона, стоящего на мосту, появилось в местном паблике, пишет Postimees.

В ответ на запрос издания в департаменте полиции и погранохраны сообщили: «Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту».

Власти Финляндии приняли решение с 18 ноября закрыть четыре пункта пропуска на границе с Ленинградской областью и Карелией, через которые шел основной поток пересекающих границу. Решение о приостановке работы пунктов пропуска в МВД Финляндии объяснили ростом числа просителей убежища без надлежащих документов. Финская сторона подозревает, что российские пограничники намеренно пропускают граждан третьих стран, пытающихся нелегально въехать в страну, хотя должны их останавливать.