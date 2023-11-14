Зеленский обнародовал фото ВСУ с левого берега Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области. На фото изображены фрагменты операций ВСУ с целью закрепления на плацдармах левого берега Херсонщины.

«Левобережье Херсона. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость!» — написал Зеленский в телеграме.

Ранее в пятницу украинские военные впервые официально заявили об «успешных действиях» на восточном берегу и создании плацдармов, о чем в ноябре писали СМИ.