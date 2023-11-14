Видеокадры из дома Варданяна в Ханкенди

Опубликованы видеокадры из дома гражданина Армении Рубена Варданяна, расположенного в Ханкенди. На видео показан винный погреб в подвале его жилого дома, где хранятся многочисленные неоткупоренные бутылки вина.

Напомним, что Рубен Варданян - бывший госминистр незаконного сепаратистского образования в Карабахе. Известен как экс-совладелец «Тройки Диалог», один из основателей Московской школы управления «Сколково» и ее первый президент.

В список богатейших россиян Варданян впервые вошел в 2011 году с состоянием $500 млн. В 2017 году Forbes оценил его в $950 млн и занял 99-е место.

Варданян, который был задержан Государственной пограничной службой Азербайджана, обвиняется в финансировании терроризма (статья 214-1), участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом (статья 279.3), а также в незаконном пересечении государственной границы (статья 318.1) Уголовного кодекса Азербайджана.

В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде ареста на срок четыре месяца.