Что ждет участников на второй день «Инновационного саммита InMerge»

Второй день «Инновационного саммита InMerge», организованного PAŞA Holding, будет полон интересных моментов. Так, гости обсудят темы, связанные с электронной коммерцией и цифровизацией, получат возможность присоединиться к тренингам и сессиям стартапов.

Вертикаль электронной коммерции начнется с презентации Пола Мизенера, который ранее работал в таких компаниях, как Amazon и Intel. Он поделится с участниками секретами успешной электронной коммерции. Затем Кевин Ханда, соучредитель KazanExpress, Алексей Ли, основатель компаний Pinemelon.com и Arbuz, и Ирем Чагры Йыландил, генеральный менеджер Trendyol в Азербайджане, расскажут о последних трендах в данной области.

Открытие вертикали цифровизации проведет заместитель председателя Агентства по инновациям и цифровому развитию Инара Велиева. После ее выступления начнется дискуссия о будущем цифрового мира под руководством советника министра цифрового развития и транспорта Рашада Байрамова. В этой дискуссии также примет участие председатель правления KOBIA Орхан Мамедов.

Как мы уже отмечали, во второй день саммита стартапы также представят свои идеи инвесторам и всем участникам мероприятия. Тренинг второго дня проведет известный спикер TED Майкл Рингель.

С целью комфорта участников саммита обеспечено использование платформы Brella. Так, каждый, кто примет участие в саммите, сможет воспользоваться такими возможностями, как знакомство с расписанием, назначение встреч с другими гостями и получение новостей о мероприятии.

Чтобы принять участие в «Инновационном саммите InMerge», вы можете прямо сейчас перейти на официальный веб-сайт www.inmerge.az и купить билеты по сниженной цене.

PAŞA Holding, организуя упомянутый саммит, ставит целью поддержать развитие инновационной экосистемы в стране. Компания уже проводила программы развития и карьерного консультирования для местных стартапов вместе с государственными учреждениями и неправительственными организациями, предоставляла стипендии студентам, обучающимся в технических областях, и даже обеспечивала их участие в важных мировых инновационных мероприятиях.

Кроме того, PAŞA Holding поддерживает обучение менторов в указанных областях и поддерживает местные инкубационные, акселерационные и венчурные центры. Напомним, что первый венчурный капитал и школа кибербезопасности в стране начали свою деятельность именно с поддержки PAŞA Holding.