Молодые ученые и докторанты собрались в Баку фото
17 ноября состоялась церемония открытия XXVI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (NASCO XXVI).
На церемонии открытия мероприятия, организованного Институтом образования и Бакинским государственным университетом (БГУ), сначала прозвучал государственный гимн, затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и военных, погибших за свободу азербайджанских земель.
Ректор БГУ Эльчин Бабаев, выступивший со вступительной речью, поприветствовал участников мероприятия и пожелал им успехов. Ректор отметил, что университет добился больших успехов в сфере образования и научных исследований, является одним из важных научных учреждений Азербайджана.
В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в церемонии открытия мероприятия, подчеркнул, что конференция имеет особое значение для докторантов и молодых исследователей. Министр напомнил, что данная конференция проводится уже 26 лет, и подчеркнул важные аспекты ее организации.
В своем выступлении Эмин Амруллаев также рассказал о создании условий для развития молодых ученых благодаря тесному сотрудничеству высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Подчеркнув, что для развития этой сферы важно финансирование науки, министр сообщил, что около 300 молодых людей отправлены в зарубежные страны за счет государства для обучения в докторантуре.
В свою очередь, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли указал важность конференции для молодежи, отметил, что интеграция дисциплин в различных областях науки имеет большое значение для активизации научного процесса.
Исполняющий обязанности директора Института образования Эльнур Алиев выступил с отчетом о мероприятии. Сообщалось, что всего на конференцию представлено 279 научных статей, из них 24 - от местных, 7 - от зарубежных вузов, 23 - от научно-исследовательских учреждений. Из них было принято 216 статей.
Научная конференция продолжилась панельными заседаниями. Конференция продлится до 18 ноября.