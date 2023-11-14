17:35

17 ноября состоялась церемония открытия XXVI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (NASCO XXVI).

На церемонии открытия мероприятия, организованного Институтом образования и Бакинским государственным университетом (БГУ), сначала прозвучал государственный гимн, затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и военных, погибших за свободу азербайджанских земель. Ректор БГУ Эльчин Бабаев, выступивший со вступительной речью, поприветствовал участников мероприятия и пожелал им успехов. Ректор отметил, что университет добился больших успехов в сфере образования и научных исследований, является одним из важных научных учреждений Азербайджана.

В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в церемонии открытия мероприятия, подчеркнул, что конференция имеет особое значение для докторантов и молодых исследователей. Министр напомнил, что данная конференция проводится уже 26 лет, и подчеркнул важные аспекты ее организации. В своем выступлении Эмин Амруллаев также рассказал о создании условий для развития молодых ученых благодаря тесному сотрудничеству высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Подчеркнув, что для развития этой сферы важно финансирование науки, министр сообщил, что около 300 молодых людей отправлены в зарубежные страны за счет государства для обучения в докторантуре.