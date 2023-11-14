Зеленский: Без поддержки Запада Украина отступит

Президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу замедления поставок артиллерийских снарядов в Украину вследствие усиления внимания к военному конфликту на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

По его словам, это снижение поддержки подрывает усилия Украины в контрнаступлении против России, которое зашло в тупик.

Президент Украины заявил, что страны Ближнего Востока запросили 155-миллиметровые снаряды, необходимые Украине для отражения российского вторжения. Это происходит в момент, когда Европейский союз сомневается в возможности выполнить свое обещание по поставкам миллиона артиллерийских снарядов к марту.

«Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада. Их внимание отвлечено из-за ситуации на Ближнем Востоке и других причин. Без их поддержки мы отступим», – заявил он.

Bloomberg отмечает, что в настоящий момент делегация из Киева находится с визитом в Вашингтоне, чтобы склонить республиканских законодателей в Палате представителей принять законопроект о финансировании военной помощи Украине.