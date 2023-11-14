Посвящена 100-летию Гейдара Алиева: AzerGold представил золотую монету

18:04

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold представило золотую монету «Величайшее наследие длиной в век», выпущенную в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. Перед началом мероприятия руководство ЗАО AzerGold посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложило венок к его памятнику, почтило память выдающейся личности.

На презентации, организованной в Центре Гейдара Алиева, присутствовали официальные лица государства и правительства, депутаты, послы зарубежных стран, деятели культуры, представители неправительственных организаций, руководители средств массовой информации. Выступая на церемонии с вступительной речью, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов рассказал о беспрецедентных заслугах основателя современной Азербайджанской Республики Гейдара Алиева перед государством и народом, о политике, проводимой под руководством его достойного преемника - президента Ильхама Алиева в направлении всестороннего развития Азербайджана, подчеркнув, что новая продукция является выражением глубокого уважения и почтения светлой памяти общенационального лидера.

Председатель правления довел до сведения участников мероприятия, что монета, выпущенная в честь 100-летия Гейдара Алиева – гения, посвятившего всю свою жизнь Азербайджану, его независимости, устойчивому развитию и навсегда завоевавшему сердца народа, отличается своей уникальностью. Отметив, что золотая монета 999,9 пробы, отчеканенная в изысканном стиле с утонченными узорами, отличается от продукции, которую ЗАО выпускало ранее, З.Ибрагимов сказал, что юбилейная монета создана на основе технологии Smartminting, которая считается революционным нововведением в современной нумизматике. До внимания участников мероприятия было доведено, что с помощью этой технологии на монете с точностью отображаются необычные, сложные элементы дизайна, а также придается трехмерный рельеф.