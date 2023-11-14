Министр Шахбазов на саммите «Голос глобального Юга»

В своем выступлении министр отметил вызовы и возможности энергетического перехода в контексте роли возобновляемых источников энергии в устойчивом развитии и необходимости сокращения выбросов углекислого газа. Он заявил, что хотя энергетический переход и не имеет единой формулы, так как зависит от множества факторов, к примеру, от развития стран, уровня энергетической безопасности и неравномерного распределения инвестиций, но справедливый, выгодный и инклюзивный переход отвечает интересам всех государств.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в онлайн-формате в сессии министров энергетики на тему «Выгодный и инклюзивный энергетический переход для устойчивого развития», состоявшейся в рамках второго саммита «Голос глобального Юга».

Министр отметил, что Азербайджан, играющий стратегическую роль в энергоснабжении на региональном и европейском уровнях, является сторонником сбалансированного подхода к энергетическому переходу и в этой связи развивает традиционные и возобновляемые источники энергии в едином комплексе.

Было сказано, что данная политика обеспечивает стабильность энергоснабжения, удовлетворение потребностей в энергоресурсах и реализацию зеленых планов: «Мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями в рамках реализации в ближайшем десятилетии проектов зеленой энергетики мощностью до 10 ГВт для обеспечения внутреннего потребления, декарбонизации экономики и налаживания экспорта энергии. Ожидается, что к 2027 году в результате интеграции 1870 МВт зеленой энергии в энергосистему Азербайджана доля возобновляемой энергетики достигнет 33% установленной мощности, а ее доля в производстве электроэнергии увеличится с нынешних 7% до 25%. Это означает, что мы перевыполним свою цель в 30% к 2030 году».

Также было рассказано о стратегических приоритетах Азербайджана в сфере экспорта энергоносителей и регионального сотрудничества: «В число наших стратегических приоритетов входит как создание коридоров Каспий - Черное море - Европа и Азербайджан - Турция - Европа, так и экспорт более 5 ГВт зеленой энергии по диверсифицированным маршрутам. Эти коридоры в потенциале обеспечат возможность транспортировки зеленой энергии из стран Центральной Азии».

Напомним, первый саммит «Голос глобального Юга», на котором был также представлен Азербайджан, состоялся в январе текущего года.