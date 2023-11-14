Названа численность населения Азербайджана

Согласно результатам последней переписи населения, по состоянию на 1 октября 2023 года численность населения Азербайджана составила 10 168 369 человек, сообщил Государственный комитет по статистике.

Удельный вес городского населения составил 54,6 процента от общего числа населения, удельный вес сельского населения - 45,4 процента, удельный вес мужчин - 49,8 процента, удельный вес женщин - 50,2 процента.

Согласно информации, в первые 9 месяцев 2023 года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции по стране было зарегистрировано 85 352 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1 000 человек населения снизился с 12,4 до 11,2.

Среди рожденных удельный вес мальчиков составил 53,3%, а удельный вес девочек - 46,7 %. Из рожденных детей 2 574 были близнецами, 102 - тройнями и 4 - четвернями.