В Азербайджане слабеют семейные скрепы

В Азербайджане сократилось число браков и увеличилось число разводов, сообщили в Госкомитете по статистике.

Так, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции по состоянию на 1 октября 2023 года зарегистрировано 39 134 брака и 16 226 разводов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на 1 000 населения снизилось с 6 до 5,1, а число разводов увеличилось с 1,6 до 2,1.