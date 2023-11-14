Стало известно, сколько украинцев находятся в российском плену

Комиссия по установлению факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 тысячи 337 украинцев, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось межведомственное совещание по работе комиссии.

«На сегодня проведено 8 заседаний комиссии. По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)», - говорится в сообщении.