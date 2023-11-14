Пашинян согласился, что мир с Баку должен быть подписан в Брюсселе

«Премьер-министр подчеркнул важность того факта, что сессия ПА ОБСЕ впервые проходит в Ереване, и выразил надежду, что в рамках сессии пройдут эффективные обсуждения и состоится активный диалог.

Пиа Каума поблагодарила за организацию сессии ПА ОБСЕ на высоком уровне, добавив, что будут обсуждаться происходящие на Южном Кавказе и на международной арене процессы.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Была подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года трехсторонних встречах.

Состоялся обмен мнениями по вопросам регионального мира и стабильности, а также представляющим взаимный интерес другим вопросам», - говорится в сообщении.