И еще раз о 3:0 над Швецией: Азербайджан впервые разгромил призера чемпионата мира

Победа над Швецией (3:0) во вчерашнем отборочном матче Евро-2024 стала для сборной Азербайджана 19-й в официальных матчах – отборочных играх чемпионатов мира и Европы и в Лиге наций.

Это наша четвертая крупная победа. Но если предыдущие три были одержаны над командами уровня Лихтенштейна (4:0), Сан-Марино (5:1) и Фарерских островов (3:0), то на этот раз мы впервые разгромили сборную, которая участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

И не просто участвовала. Швеция – серебряный призер ЧМ-1958 и бронзовый призер ЧМ-1950 и ЧМ-1994. А на чемпионатах Европы шведы доходили до полуфинала.

На сегодняшний день Швеция занимает 23-е место в рейтинге ФИФА. Понятно, что Лихтенштейн, Сан-Марино и Фареры и сейчас, и тогда, когда мы их обыгрывали, и близко не стоят.

Если говорить непосредственно об отборочных турнирах чемпионатов Европы, то тут у сборной Азербайджана восемь побед. До вчерашнего дня последнюю домашнюю победу в рамках Евро мы одержали в 2015 году – над Мальтой со счетом 2:0.