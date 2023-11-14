Азербайджанцы и саудиты будут сотрудничать в социальной сфере

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили дальнейшее сотрудничество в социальной сфере, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли. Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией постоянно развиваются, главы государств двух стран уделяют особое внимание развитию этих связей.

На встрече была отмечена важность подписанного в 2021 году между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, была подчеркнута актуальность 5-й конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая пройдет 21-23 ноября в Баку. Было отмечено, что это международное мероприятие будет способствовать расширению сотрудничества между странами ОИС в области труда, занятости и социальной защиты.