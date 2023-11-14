Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 20:25

В 2024 году исполняется 20 лет с начала реализации Государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджана. Наличие долговременной, действующей стратегии развития сельских районов позволило ответить на вызовы постсоветской урбанизации Азербайджана и параллельно решать задачи увеличения доли производства неуглеводородных товаров в экономическом балансе страны.

Спасение для села и города Напомним, что за двадцать лет было реализовано четыре программы, последняя из которых, действующая по сей день, охватывает период с 2019 по 2023 годы. В 2003 году предвыборная президентская компания Ильхама Алиева была сосредоточена именно на этой, принципиально новой для того времени концепции, и предлагала методы её реализации. По прошествии двадцати лет становится очевидным тот факт, что мы имеем дело с редким в мировой политике случаем, когда предвыборные обещания политика, баллотировавшегося на высший государственный пост, оказались не пустыми словами. Идея азербайджанского руководства заключалась в последовательных инвестициях, которые на первом этапе могли дать ощутимый результат в трёх аспектах: - восстановить магистральную инфраструктуру в сельских районах, что, помимо новых дорог, включало стабильное газовое и электроснабжение, а также расширение доступности мобильной связи и возникающей в тот период интернет-сети; - предоставить на уровне каждого районного центра базовые социальные, медицинские и образовательные услуги достаточного качества и постоянства; - создать возможности для реализации новых бизнес-проектов, как на уровне фермерских хозяйств, так и в формате промышленных парков и кварталов.

Сложность подобного комплексного подхода заключалась в том, что в целом ряде случаев необходимо было восстановить уровень доступа к услугам, который был достигнут в советский период, в особенности при руководстве республикой Гейдаром Алиевым, а затем утрачен в ходе Первой Карабахской войны и распада хозяйственно-экономической жизни 1990-х годов. При этом уже тогда жизнь на месте не стояла, и к моменту, когда стартовала региональная программа Ильхама Алиева, граждане регионов Азербайджана в поисках работы десятками тысяч уезжали в крупные города страны и за её пределы. Дополнительно к этому вызову возник и другой, являвшийся прямым наследием войны - в 1990-е и 2000-е годы наиболее остро стояла проблема с беженцами и вынужденными переселенцами, для которых впоследствии были построены десятки поселков. Все это вызвало отток людей из сельских местностей в крупные города, усиливая и без того стремительный процесс урбанизации, характерный для многих регионов мира - от юга Европы до Китая. В Азербайджане же, помимо агломерации Баку (город и поселки-спутники), на которую приходилось около 7 процентов территории страны и до 5 миллионов населения, было ещё пять агломераций меньшего масштаба - Гянджинская, Мингечаурская, Ширванская, Нахичеванская и Ленкоранская. Характерно, что в период с 1991 по 2019 годы в каждой из этих агломераций были зафиксированы мощные темпы демографического прироста - от 18 процентов в Ленкорани до 51 процента - в Нахичевани. Поэтому программа развития регионов предусматривала задачи гармонизации социально-экономических процессов ускоренной урбанизации столицы Азербайджана и крупных городов. Все мы, граждане постсоветских государств, наверняка сталкивались с неизбежными последствиями трудовой миграции из сельских районов и концентрации огромных масс населения в крупных городах и столицах, в которых, как правило, отсутствовала подготовленная инфраструктура.

Следует отметить, что объем работ, выполненных в рамках четырех многолетних программ, поистине впечатляет. В частности, с 2004 года инвестиции в развитие регионов составили 104 миллиарда манатов. К концу 2022 года номинальный объем продукции, произведенной в регионах, увеличился по сравнению с 2003 годом в 13,5 раза (!), а номинальные доходы населения выросли в 10,5 раз. Начиная с 2004 года по сегодняшний день в регионах страны было создано более 1,8 миллиона новых рабочих мест, а число созданных новых предприятий превысило 52 тысячи... Будут ли ещё "золотые годы"? Наиболее благоприятными годами для постсоветского Азербайджана можно считать период с 2004 по 2010 годы, когда годовой рост ВВП превышал 5 процентов, а пиковые значения 2005-2007 годов - даже 25 процентов. В определенном смысле это были золотые годы формирования и становления современной азербайджанской экономики. Принято считать, что при годовом росте ВВП выше четырех процентов общество богатеет в самом широком диапазоне - больше «крошек со стола» элит попадает нижним слоям, соответственно, выше возможности для роста зарплат, пенсий и социальных пособий (так в период 1999-2008 годы было и в России). В период с 2003 по 2008 годы ВВП Азербайджана вырос в 2,6 раза, а уровень бедности снизился с 45 до 11 процентов. Костяком азербайджанской экономики стали свыше 36 тысяч юридических лиц - активных плательщиков НДС. При этом роль основного "локомотива" играл государственный сектор (бюджетные расходы) и аффилированные с ним частные и акционерные компании. Вот почему последовавшее затем снижение темпов роста азербайджанской экономики до 2 процентов в период с 2014 по 2019 годы и даже отрицательные величины в 2016-м ( минус 3 процента) и в 2020-м ( минус 4 процента) позволили, благодаря грамотному управлению экономической структурой государства, сохранить основные достижения (накопленные резервы нефтяного фонда) и в дальнейшем подготовиться к таким серьезным экзаменам, как возвращение Карабаха и постсырьевой экономический переход.