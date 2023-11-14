Турецкие коммунисты критикуют Эрдогана

Лидер Рабочей партии Турции (TİP) и депутат турецкого парламента Эркан Баш, выступая в парламенте, раскритиковал правительство страны за продолжающиеся торговые отношения с Израилем.

«(Президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган словами поддержал Палестину, но с началом резни из Турции в Израиль ушло 272 грузовых корабля. Я спрашиваю, что везли эти корабли? Вы палестинец на словах, но израильтянин по сути!

Вы молитесь за Газу, но посылаете Израилю всё, что он хочет! Откуда берется топливо для израильских военных самолетов? Кто перевозит азербайджанскую нефть в Израиль? Кто поставляет сталь для важнейших элементов оружейной промышленности? Продовольствие и строительные материалы, в которых нуждается Израиль, разве они не поступают с кораблей, отправляющихся из Турции?», - сказал Баш.