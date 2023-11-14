Пресс-секретарь МИД обвиняет ЕС в предвзятости
Утверждения пресс-секретаря верховного комиссара Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Питера Станона о нашей стране во время интервью информационному агентству «Арменпресс» в Брюсселе 17 ноября 2023 года являются очередным показателем предвзятости представителя ЕС. Об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
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