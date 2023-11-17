Мадат Гулиев назначен заместителем секретаря Совбеза Азербайджана

Распоряжением президента Ильхама Алиева Мадат Газанфар оглу Гулиев освобожден от должности министра оборонной промышленности Азербайджана. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Мадат Гулиев назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности Азербайджана.

Напомним, в 2011 году Мадат Гулиев был назначен заместителем министра юстиции, главой Пенитенциарной службы. В 2015 году - первым заместителем министра национальной безопасности. В этом же году распоряжением президента назначен начальником Службы государственной безопасности Азербайджана. В 2019 году занял должность министра оборонной промышленности.

Отметим, что указом президента Азербайджана в 1995 году Мадату Гулиеву было присвоено звание Национального героя Азербайджана.