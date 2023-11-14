Над Тель-Авивом неспокойно ВИДЕО
В настоящее время израильский Тель-Авив подвергается ракетным обстрелам, работает система ПВО «Железный купол».
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В настоящее время израильский Тель-Авив подвергается ракетным обстрелам, работает система ПВО «Железный купол».
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