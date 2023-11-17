Сегодня в Бакинском дворе спорта завершился 4-й по счету «Кубок Рагуфа Оруджева» - международный турнир по дзюдо в память о легендарном разведчике, полковник-лейтенанте, погибшем в ходе апрельских боев 2016 года.

В соревнованиях с участием около 200 дзюдоистов не старше 20 лет из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Чехии и России (Дагестан) наши спортсмены завоевали 22 медали – 6 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых.

Во второй день «Кубка Рагуфа Оруджева» разыгрывались медали в весовых категориях до 60, 73, 90 и свыше 100 кг. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Мурад Алиев (60 кг, «Угур» Сумгаит), Абиль Юсубов (73 кг, Judo Club 2012), Самони Кисваров (90 кг, Таджикистан) и Эльдар Алиев (свыше 100 кг, Judo Club 2012).

Азербайджан занял в общекомандном зачете 1-е место. Лучшими среди наших дзюдоистов были представители Judo Club 2012, завоевавшие 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. На 2-й позиции Таджикистан, в активе которого по одному золоту, серебру и бронзе. Третьей стала команда Турции, у которой одно серебро.

Организатором соревнования был Azman Holding при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана.

Впервые турнир памяти Рагуфа Оруджева был проведен в 2017 году. После 2019 года в связи с пандемией возник 4-летний перерыв.

Инициатором проведения такого турнира является основатель Judo Club 2012, член исполкома Федерации, президент Федерации ветеранов дзюдо Азербайджана, победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров.

Если в предыдущие три раза турнир состоял из командных соревнований, то на этот раз по рекомендации Федерации дзюдо Азербайджана было принято решение провести индивидуальные состязания.