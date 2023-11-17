У Байдена осудили Маска

17 ноября Белый дом обвинил миллиардера Илона Маска в распространении «отвратительной» антисемитской лжи в принадлежащей ему социальной сети X.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что «неприемлемо повторять ужасную ложь по поводу самого смертоносного антисемитского нападения в истории еврейского народа со времен Катастрофы».

Маск вызвал бурю негодования, когда согласился с публикацией, поддерживающей антисемитскую теорию заговора о том, что евреи «ненавидят» белых. «Вы сказали чистую правду», - написал Маск, комментируя пост.

Маск также обвинил Антидиффамационную лигу в «несправедливых нападках на большую часть Запада, хотя большая часть Запада поддерживает евреев и Израиль».