США и Украина будут вместе производить оружие

6-7 декабря состоится конференция украинского и американского ВПК по совместному производству оружия, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, на конференции соберутся представители американской и украинской промышленности, а также правительств для изучения возможностей совместного производства оружия.

Ермак сообщил, что в ходе недавнего визита в США команды правительства и ОПУ обсуждали вопросы совместного производства вооружений и проведения соответствующей конференции. «Наши потребности – совместное производство боеприпасов, систем ПВО, дронов, РЭБ», – уточнил глава Офиса президента.