Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в своем телеграм-канале назвал дипфейком появившееся в сети видео, на котором он якобы пообещал разоблачить украинского лидера.

До этого в сети появилась запись, на которой Арестович анонсировал в начале 2024 года «информационную бомбу с правдой о Зеленском». Видео подхватили российские телеграм-каналы.

На поддельной записи Арестович заявил, что действия главы украинского государства не поддаются здравому смыслу, и отметил наличие некоего плана по прекращению конфликта, который поддержали влиятельные генералы Вооруженных сил Украины.

«Появление дипфейков в современных условиях — это знак качества. Это означает, что твое обращение рассматривают как существенный общественно-политический фактор», - подчеркнул Арестович, призвав искать его обращения на официальных страницах.

В начале ноября Арестович заявил, что готов баллотироваться на пост президента страны. В качестве предвыборной программы он представил список из 14 пунктов, в которые включены различные реформы и переход к стратегической обороне.