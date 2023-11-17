США призвали Баку и Ереван активнее работать над примирением

Для Азербайджана и Армении крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе были мир и стабильность, открылись транспортные коммуникации, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, окно возможностей в азербайджано-армянских переговорах в данный момент не закрыто.

«Я бы не стал устанавливать фиксированный график переговорного процесса. Важно, чтобы все стороны удвоили свои усилия по достижению устойчивого мира и безопасности в регионе, потому что это, а также защита прав человека и демократии чрезвычайно важны для нас», - сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что в США продолжают считать, что для Азербайджана и Армении крайне важно урегулировать отношения, чтобы в регионе были мир и стабильность, открылись транспортные коммуникации.

«Мы считаем, что мир и стабильность в этом регионе отвечают интересам всех, особенно Соединенных Штатов. И поэтому мы собираемся продолжать пытаться облегчить эту задачу с помощью доступных нам инструментов», - добавил Карпентер.