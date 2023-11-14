И Гюнай Мамедзаде не спасла сборную Азербайджана от поражения

Наши шахматистки, которые до этого тура делили лидерство с Францией, проиграли сегодня Болгарии – 1,5:2,5. Все решило поражение Ульвии Фаталиевой белыми фигурами от Нургюль Салимовой. Остальные три партии завершились вничью, в том числе и с участием лидера нашей команды Гюнай Мамедзаде. Она черным цветом пыталась обыграть Антоанету Стефанову, чтобы наша сборная избежала поражения. Но выиграть не удалось.

К сожалению, 6-й тур получился неудачным как для женской, так и для мужской сборных Азербайджана.

В Будве (Черногория) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.

Напомним, что в прошлом туре именно победа Гюнай принесла Азербайджану общий успех в матче с Германией.

Франция, в отличие от нас, свой матч выиграла у Грузии со счетом 2,5:1,5.

Теперь у Франции 11 очков, у Болгарии 10, а у Азербайджана осталось 9. Кроме того, нас догнала Германия.

Мужская сборная Азербайджана, можно сказать, просто доигрывает турнир, который оказался для нее провальным. Сегодня Теймур Раджабов и Ко проиграли Греции – 1,5:2,5. Единственную партию в матче уступил как раз таки Раджабов. Он проиграл черными Николасу Теодору. Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов и Васиф Дурарбейли сыграли со своими соперниками вничью.

Это третье поражение наших шахматистов в шести турах. Ранее мы уступили Дании и Хорватии.

С 6 очками мужская сборная Азербайджана занимает место во втором десятке.

Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 20 ноября.