Эльяс Шафиев, собкор 00:02

В течение первых нескольких месяцев войны с Россией армия Украины успешно использовала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Однако впоследствии, похоже, польза этих БПЛА для ВСУ несколько снизилась, поскольку российские ПВО в значительной степени сумели адаптироваться к «Байрактарам», как, впрочем, и к другим украинским беспилотникам. Об этом пишет американское издание Business Insider. В частности, оно сообщает, что, несмотря на снижение эффективности применения турецких БПЛА, компания Baykar заявила об амбициозных планах построить в Украине завод по производству беспилотников.

Согласие украинской стороны свидетельствует о том, что несмотря на некоторые недостатки БПЛА Bayraktar TB2 у Киева на этот счет есть свои планы. В октябре генеральный директор Baykar Халук Байрактар объявил, что его компания инвестирует в завод по производству дронов, сервисный центр и головной офис в Украине 100 миллионов долларов, отметив, что «строительство уже началось», и что на его завершение уйдет «примерно, полтора года». С Украиной, судя по всему, у компании связаны грандиозные планы. Анонимный чиновник Baykar рассказал для Business Insider, что для топ-менеджеров компании Украина является «не просто рынком, а долгосрочным стратегическим партнером». На данный момент Baykar поставила в Украину не менее 50 дронов TB2. В течение нескольких недель после российского вторжения в Украину эти дроны буквально опустошали российские сухопутные войска, продвигавшиеся к Киеву, что в критический для ВСУ момент подняло моральный дух украинских солдат.

Но после того, как Россия внесла коррективы в свои системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, роль турецких дронов за некоторыми исключениями во многом уменьшилась. «Что же касается TB2, - отметил в этой связи командующий Главного разведывательного управления Украины полковник Владимир Валюх, - то я не хочу использовать слово «бесполезный», хотя, с другой стороны трудно найти ситуацию, в которых их можно было бы использовать». Именно поэтому компания Baykar планирует производить в Украине не Bayraktar TB2, а более мощные и совершенные ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, оснащенные сложными датчиками и большим количеством узлов подвески для транспортировки более тяжелых бомб, ракет и даже боеприпасов дальнего действия. По словам Халука Байрактара, Akıncı представляет собой совершенно другой летательный аппарат. По мнению тюрколога Али Бекира, старшего научного сотрудника ближневосточной программы «Атлантический совет» в США, разные военные системы имеют различное предназначение. В этой связи Бекир подчеркивает, что беспилотники Bayraktar TB2 сыграли важную роль именно на первых этапах военной интервенции России в Украину. «Миссия этого дрона была ясна: нарушить российские цепочки поставок и остановить вторжение, дав Украине передышку для перегруппировки сил и мобилизации военной поддержки Запада», — сказал Бекир, добавив, что «на тот момент TB2 весьма эффективно выполнил свою задачу».