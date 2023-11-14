Украина поднимает Akıncı на Россию третья мировая
В течение первых нескольких месяцев войны с Россией армия Украины успешно использовала турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Однако впоследствии, похоже, польза этих БПЛА для ВСУ несколько снизилась, поскольку российские ПВО в значительной степени сумели адаптироваться к «Байрактарам», как, впрочем, и к другим украинским беспилотникам.
Об этом пишет американское издание Business Insider.
В частности, оно сообщает, что, несмотря на снижение эффективности применения турецких БПЛА, компания Baykar заявила об амбициозных планах построить в Украине завод по производству беспилотников.
Согласие украинской стороны свидетельствует о том, что несмотря на некоторые недостатки БПЛА Bayraktar TB2 у Киева на этот счет есть свои планы.
В октябре генеральный директор Baykar Халук Байрактар объявил, что его компания инвестирует в завод по производству дронов, сервисный центр и головной офис в Украине 100 миллионов долларов, отметив, что «строительство уже началось», и что на его завершение уйдет «примерно, полтора года».
С Украиной, судя по всему, у компании связаны грандиозные планы. Анонимный чиновник Baykar рассказал для Business Insider, что для топ-менеджеров компании Украина является «не просто рынком, а долгосрочным стратегическим партнером».
На данный момент Baykar поставила в Украину не менее 50 дронов TB2. В течение нескольких недель после российского вторжения в Украину эти дроны буквально опустошали российские сухопутные войска, продвигавшиеся к Киеву, что в критический для ВСУ момент подняло моральный дух украинских солдат.
Но после того, как Россия внесла коррективы в свои системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, роль турецких дронов за некоторыми исключениями во многом уменьшилась.
«Что же касается TB2, - отметил в этой связи командующий Главного разведывательного управления Украины полковник Владимир Валюх, - то я не хочу использовать слово «бесполезный», хотя, с другой стороны трудно найти ситуацию, в которых их можно было бы использовать».
Именно поэтому компания Baykar планирует производить в Украине не Bayraktar TB2, а более мощные и совершенные ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, оснащенные сложными датчиками и большим количеством узлов подвески для транспортировки более тяжелых бомб, ракет и даже боеприпасов дальнего действия. По словам Халука Байрактара, Akıncı представляет собой совершенно другой летательный аппарат.
По мнению тюрколога Али Бекира, старшего научного сотрудника ближневосточной программы «Атлантический совет» в США, разные военные системы имеют различное предназначение. В этой связи Бекир подчеркивает, что беспилотники Bayraktar TB2 сыграли важную роль именно на первых этапах военной интервенции России в Украину.
«Миссия этого дрона была ясна: нарушить российские цепочки поставок и остановить вторжение, дав Украине передышку для перегруппировки сил и мобилизации военной поддержки Запада», — сказал Бекир, добавив, что «на тот момент TB2 весьма эффективно выполнил свою задачу».
«Но по мере изменения характера конфликта, изменились и тактические требования Украины, - сказал аналитик. - TB2 сейчас не так заметен, хотя его эффективность не подвергается сомнению, а звездный послужной список TB2 на различных полях сражений, начиная с 2020 года, означает, что рыночный спрос на этот дрон остается устойчивым».
Эксперт заявил, что военное сотрудничество между Киевом и Анкарой, существовавшее еще до нынешней войны, «формировалось годами и укрепилось недавними событиями».
«Обязательство Baykar инвестировать 100 миллионов долларов в три украинских проекта является свидетельством прочного партнерства двух сторон», - подчеркнул Али Бекир.
Джеймс Роджерс, эксперт по беспилотникам и высокоточной войне, согласился с тем, что «стратегическая полезность и военная эффективность» TB2 в Украине заметно снизились, но при этом отметил, что Киев «видит ценность в расширении сотрудничества с компанией Baykar».
«Украинские войска по-прежнему будут использовать TB2 там, где это возможно, - добавил Роджерс. - А принятие на вооружение и, возможно, местное производство Akinci поможет Украине с ее мощными датчиками и боеприпасами. В результате, Украина и Турция, скорее всего, останутся близкими стратегическими партнерами на долгосрочную перспективу».
Как пишет Business Insider, в Анкаре также с нетерпением ждут боевого дебюта Akinci. Успехи TB2 на поле боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе в 2020 году, а также в Украине в 2022-м позволили компании Baykar получить экспортные заказы из 30 стран мира. Понятно, что успех Akinci может помочь Турции сохранить преимущество перед другими производителями дронов.
«Даже если TB2 сейчас не так полезен в Украине, это вовсе не значит, что бизнес Турции с малыми и средними державами, которые ищут по всему миру доступные дроны, в ближайшее время «иссякнет», — подчеркнул Джеймс Роджерс.