Медведев пытается расширить свою власть

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже начал лоббировать назначение ряда своих соратников на посты в новом правительстве страны, которое будет сформировано по итогам президентских выборов в 2024 году, сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что Медведев полагает, что «заслужил наличие членов своей команды хотя бы на 1-2 министерских постах».

«Себе в заслугу он ставит кампанию по набору контрактников в армию РФ, которую Медведев лично курирует по поручению главы государства Владимира Путина. Впрочем, перспективы назначения «людей Медведева» в федеральный Кабмин пока очень и очень туманны», - отмечают источники.