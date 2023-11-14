Байден обсудил с эмиром Катара освобождение заложников

Президент США Джо Байден провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость немедленного освобождения заложников в секторе Газа, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили срочную необходимость безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС», - указано в сообщении.

Белый дом отметил, что лидеры обсудили усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа и решение Израиля о возобновлении поставок топлива. Они также договорились поддерживать тесные контакты, в частности, по упомянутым вопросам.

Напомним, что очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о «состоянии готовности к войне». 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны».