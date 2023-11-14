Путин рассказал, почему Запад стал богатым

Богатства Запада основаны «в значительной степени на неоколониализме и рабстве», заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

«То богатство, которым располагают очень многие страны, особенно европейские, да и Соединенные Штаты, конечно, в значительной степени было основано на несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве», - заявил он.

Путин также назвал «неоколониальной по сути» попытки Запада якобы «отменить русскую культуру». По его словам, из этого «ничего не выходит». Невозможность отменить русскую культуру Путин объяснил тем, что в ее основе лежит «подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность».