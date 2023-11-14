Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана, отвечая на обстрелы со стороны радикальной организации "Хезболла" в приграничных районах, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в ответ на огонь "Хезболлы" в сторону израильской территории в течение прошедшего дня истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям в Ливане", - говорится в сообщении.

Как отметили в армии, в число подвергшихся ударам объектов вошли инфраструктура "Хезболлы", оперативные командные центры и военные посты, использовавшиеся сторонниками шиитской организации.

"Кроме того, ранее сегодня Армия обороны Израиля зафиксировала запуск из Ливана (снаряда) по посту Армии обороны Израиля в районе горы Хар-Дов, который упал в открытой местности. О пострадавших не сообщалось. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по источнику огня и использовавшейся пусковой установке", - проинформировали в пресс-службе.